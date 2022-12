Después de que el pasado mes de septiembre la Fórmula 1 hiciera oficial el calendario de la temporada 2023, solo quedaba saber dónde se celebrarían los seis 'sprints'. Este miércoles ya se han conocido los circuitos: Azerbaiyán (29 de abril), Austria (1 de julio), Bélgica (29 de julio), Qatar (7 de octubre), Estados Unidos (21 de octubre) y Brasil (4 de noviembre).

Este formato hace que la clasificación se mueva a los viernes y el 'sprint' que dura 100 kilómetros, se celebre el sábado. La posición en la que acabe cada uno el 'sprint' será su lugar de salida para el domingo. Puntúan los ocho primeros: el que gane sumará ocho puntos y se irá restando uno hasta el octavo clasificado.

Los seis circuitos se caracterizan por ser relativamente fácil adelantar, aunque la aparición de Azerbaiyán seguro que no gusta a Max Verstappen, que manifestó que no le gustan los circuitos urbanos.

Solo Austria y Brasil repiten con respecto al año 2022. "La selección de 2023 se produjo tras la investigación de las pistas más adecuadas para el formato, incluidas las oportunidades de adelantamiento, las carreras reñidas y las secciones de alta velocidad, y está diseñada para garantizar una acción competitiva en la pista durante los tres días de los fines de semana de Gran Premio seleccionados", recoge la web oficial de la Fórmula 1.

"Hemos visto una reacción muy positiva a los eventos con carreras al sprint en estos primeros dos años de funcionamiento, y no podemos esperar para darles aún más acción a los aficionados con seis eventos el próximo año, incluido nuestro primer formato al sprint en Estados Unidos en Austin, señala Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1.

"La introducción del formato al sprint ha creado un fin de semana con tres días acción competitiva y que ofrece más entretenimiento y espectáculo a los fans, así como un valor extra para las partes interesadas clave, incluidos equipos, televisiones, socios y circuitos", añade.

"Tras una sólida colaboración entre la FIA y la FOM, y la aprobación del Consejo Mundial de Automovilismo, nos complace revelar los seis eventos de 'sprints' para la temporada 2023. Esperamos con ansias esta emocionante adición al calendario", ha dicho Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

