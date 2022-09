A falta de seis carreras para que finalice la presente temporada de Fórmula 1, ya se conoce el calendario del próximo año.

La FIA lo ha hecho público mediante un comunicado en redes sociales en el que salta a la vista la gran novedad: habrá 24 carreras que conformarán la temporada más larga de la historia del 'Gran Circo'.

Arrancará pronto, el 5 de marzo en Baréin, para concluir el 26 de noviembre también en el Golfo Pérsico, en Abu Dabi.

Cabe reseñar que el Gran Premio de España celebrado en Montmeló pasa a junio y se correrá justo después que el GP de Mónaco.

Spa, que se mantiene en el calendario, se celebrará en julio mientras que Zandvoort acogerá la primera carrera después del parón veraniego.

China y Catar regresan a un calendario en el que no figura Rusia, mientras que el novedoso Gran Premio de Las Vegas se celebrará en la penúltima fecha de la temporada.

Today the FIA World Motor Sport Council has voted to approve the @F1 calendar for 2023.

Read more about the record-breaking 24 GPs here: https://t.co/EubEX5bMzc#F1 pic.twitter.com/0vJ62nyM98