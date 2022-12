Desde que debutara en el año 2007, hasta su retirada en el año 2022, Sebastian Vettel ha protagonizado cientos de adelantamientos. Algunos de ellos, épicos. Los homenajes aún no han terminado para él, y ahora la Fórmula 1 ha hecho una recopilación de las mejores acciones del alemán a lo largo de su carrera deportiva.

De todos, dos de ellos se los hizo a Fernando Alonso. Uno, en Silverstone en 2014. Tras varias maniobras, ambos coches llegan a Copse prácticamente rueda a rueda, pero Vettel tiene el interior y finalmente le pasa.

"Ha hecho la misma cosa otra vez, no puede hacer eso. Si no me quito del camino, me echa fuera de la pista", dijo Vettel por radio en una acción que estuvo al límite.

En 2011, los dos pilotos también estuvieron muy en el límite en Monza, con Vettel tocando ligeramente la hierba para adelantar a Fernando. La Fórmula 1 también recuerda el mítico final de este año en Japón, con Vettel acabando por delante de Alonso por 11 milésimas.

Tocando la hierba también pasó a Valtteri Bottas en 2017, en una gran maniobra para ganarle la posición al finlandés. En Silverstone en 2018 también se lanzó con todo para adelantar a Bottas.

Y es que Vettel incluso ha adelantado antes de entrar en boxes. En 2016 en China, pasó a dos coches que tenía enfrente para perder el menor tiempo posible.

Y en Mónaco, circuito que se caracteriza por lo difícil que es adelantar, el alemán dio una 'masterclass' este año. Además, lo hizo bajo la lluvia, adelantando a un Alfa Romeo, un McLaren y un AlphaTauri. También adelantó en la penúltima curva del circuito de Austin a un Haas, para ganar una posición en los últimos metros. Y en su última carrera en Abu Dhabi, pasó a uno de los Red Bull.

La Fórmula 1 también destaca un adelantamiento en 2012 a Jenson Button, otro en 2018 a Hamilton en Austria y otro en 2017 en China a Daniel Ricciardo. Para acabar, el último adelantamiento que rescata la Fórmula 1 es una estampa increíble en la que estuvieron cuatro coches en paralelo: Vettel, Hamilton, Pérez y Ocon.