Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo por segunda vez y de manera consecutiva en 2022, un año que ha contado con un nuevo circuito urbano, algo que no es del agrado del neerlandés pese a sus buenos resultados.

El piloto de Red Bull, en declaraciones al medio de su país 'Formule 1', ha dejado muy clara su postura ante la disputa de grandes premios en tantos circuitos urbanos: "Debería haber menos carreras en circuitos urbanos, todavía eran asumibles con los coches viejos, pero ahora, con los monoplazas de Fórmula 1 realmente no están hechos para esos lugares. Ya no me gustan estos circuitos".

"En Mónaco y Singapur estuve muy decepcionado por cómo se comportaron los nuevos coches de F1 con el trazado. Son demasiado pesados y rígidos. Los coches simplemente no están hechos para eso", añadió.

Precisamente, los dos circuitos que menciona el neerlandés son los dos trazados urbanos en los que no pudo llevarse la victoria, siendo en ambas carreras la primera posición para su compañero de equipo Sergio Pérez. Sí venció en los urbanos restantes (Jeddah, Miami y Bakú), pero eso no cambia su opinión: "Los circuitos callejeros son divertidos para los fotógrafos, no para las carreras".

2023, el año con más circuitos urbanos

Pese a la opinión del ganador de los dos últimos Mundiales, la dirección de la Fórmula 1 va en sentido contrario. Durante muchos años, Mónaco ha sido el circuito urbano por excelencia y el único representante de este tipo de trazado en el 'Gran Circo'. A partir de 2008 le acompañó Singapur, pero con el paso de los años han acabado siendo más.

Lo que eran circuitos únicos y extraños que aparecieran en el calendario, se han ido convirtiendo en habituales. A los ya mencionados de Mónaco y Singapur, se les unió Bakú, Jeddah y Miami. Y este año llegará una nueva carrera urbana en Estados Unidos, concretamente en Las Vegas, para sumar un total de 6 circuitos urbanos, el año que más en la historia de la Fórmula 1.

Y en el futuro, se esperan más

La búsqueda de la Fórmula 1 de nuevos trazados se centra en estos modelos de circuitos urbanos. Desde la entrada de Bakú en 2016, cuatro de los siete grandes premios que han aparecido en el calendario de la Fórmula 1 son urbanos (los que se utilizaron en sustituciones durante la pandemia no cuentan).

Solo Losail, Imola y Zandvoort se salvan de la nueva tendencia en el 'Gran Circo'. Y los países que suspiran por albergar un gran premio de Fórmula 1 quieren apostar por este modelo. Madrid tiene pensado hacer un circuito urbano en IFEMA y Marruecos también trabaja en entrar como carrera con el circuito de Marrakech, también urbano y que ya ha albergado carreras de la Fórmula E.

La Fórmula 1 se está expandiendo y los circuitos nuevos que van apareciendo son urbanos, que ya son el futuro de la Fórmula 1, aunque eso no le guste a Max Verstappen.