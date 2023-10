La Fórmula 1 no descansa y, por ello, el 'Gran Circo' ha aterrizado en México para disputar uno de los Grandes Premios más importantes y esperados de la temporada. Apenas cinco días después de que Fernando Alonso tuviera que abandonar en el GP de EEUU por problemas de fiabilidad, el asturiano llega a tierras aztecas con un gran optimismo.

Y es que las mejoras introducidas por Aston Martin en el monoplaza de Lance Stroll parecen funcionar ya que, según los datos extraídos en Austin, el ritmo de carrera del canadiense era superior, incluso, al de Max Verstappen.

Esto, añadido al gran momento de forma que vive el piloto asturiano a sus 42 años (consiguiendo incluso siete podios en lo que va de temporada) ha provocado que, en los prolegómenos del Gran Premio de México, miles de aficionados se hayan concentrado para poder ver a su ídolo.

¡La Alonsomania no tiene fronteras! 😎

Algo que han podido hacer gracias a un evento organizado por Hugo Boss en el que los aficionados han tenido la oportunidad de fotografiarse con el ovetense, así como de conseguir autógrafos y escuchar al propio bicampeón.

What a crowd! 👏

An incredible reception for @alo_oficial visiting @HUGOBOSS in Mexico City! #MexicoGPpic.twitter.com/knZ2oseIEl