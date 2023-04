Ferrari no ha tenido el mejor de los comienzos en este Mundial de Fórmula 1. La 'Scuderia' no solo no ha hecho podios ni ha logrado victorias sino que ha visto cómo Charles Leclerc sumaba dos ceros en tres carreras y que Carlos Sainz, a pesar de hacer lo que buenamente pudo en Bahrein y en Jeddah, se quedó sin puntos por una sanción cuanto menos cuestionable en Australia.

En total, cuarto puesto en el Mundial tras Red Bull, Aston Martin y Mercedes. Tras dos equipos que se esperaba que estarían arriba y otro, el de Fernando Alonso, que ha sido una sorpresa y con el que ya cuentan. Al que señalan para la frase de 'si algo pasa...' en lo relacionado a obtener una victoria.

Pero no les quita demasiado el sueño eso de cómo están los demás. Porque Ferrari, según indica Frederic Vasseur, su jefe, se fija en lo que ellos hacen o pueden hacer.

"Centrarse en Red Bull, en Mercedes y en Aston Martin sería un error", cuenta en palabras que recogen en 'Autosport'.

Y sigue: "Debemos sacar lo mejor de nosotros y fijarnos en lo que hacemos. Creo que progresamos mucho entre Jeddah y Australia".

"La clave de Melbourne no fue el potencial del coche, sino todo el trabajo que hicimos como equipo para sacar lo mejor", cuenta.

Pero las evoluciones cuentan: "Si podemos traer un par de actualizaciones..."

Eso sí, ni idea de cómo será el fin de semana en Azerbaiyán, aunque todo apunta a un formato novedoso con dos clasificaciones y dos carreras, una de ellas en sprint.

"El diseño de la pista es muy diferente, pero nos centraremos en nosotros. Va a ser crucial, con dos clasificaciones y dos carreras", sentencia.