En tres carreras, Ferrari todavía no ha subido al podio. Ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz lo han conseguido. Son el cuarto equipo por detrás de Red Bull, Aston Martin y Mercedes. Y en Maranello siguen trabajando para cambiar el rumbo y volver a acercarse a la cabeza. Aunque no es fácil.

En declaraciones que recoge 'SoyMotor', Sainz le ha puesto las pilas a los suyos: "Hay que esforzarse mucho en la fábrica en Maranello, traer mejoras para volver al podio y luchar por la victoria...".

"La verdad es que no ha sido un comienzo de temporada fácil. Todos en Ferrari esperábamos mucho más. Después de haber estado luchando por poles y victorias el año pasado, creo que hemos ido a las carreras con esa intención", ha comentado el piloto madrileño.

Reconoce que Red Bull está en otra liga, con Max Verstappen como líder destacado de la clasificación: "Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la lucha por la victoria...".

"Eso no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podemos colar primeros, pero de momento vamos a necesitar su ayuda y habrá que operar en lo que tenemos", dice Sainz.

No renuncia a nada. El mundial acaba de empezar y muchas cosas pueden cambiar a partir de Bakú: "Sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras".

"Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros doce puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay", ha completado Sainz.