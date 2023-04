La locura por la 33 de Fernando Alonso no para. De momento se resiste, aunque ya ha logrado tres brillantísimos podios en este inicio de campeonato con el Aston Martin AMR23. ¿Creen en la parrilla que puede llegar la victoria del asturiano? Ha sido Carlos Sainz el que ha respondido.

En una entrevista a 'Antena 3', Sainz apuesta por la 33 antes que su segunda victoria con Ferrari: "Creo que él está un poquito más cerca que yo, pero la verdad es que no estamos lejos".

"El Aston Martin es un pelín superior a nosotros. La segunda puede llegar en cualquier momento. Nos falta un poco, pero vamos a mejorar. No perdemos ni la esperanza, ni las ganas", ha dicho el piloto español.

Con respecto al toque que tuvieron en Australia, Sainz ha desvelado cómo le pidió disculpas: "Le mandé un mensaje para pedirle disculpas por el toque, no fue intencionado. Aunque me quejase de la penalización, sé que tuve un pequeño error. No hubo consecuencias para Fernando, por lo cual me alegré".

Sobre Ferrari, tiene claro que el objetivo es "ganar": "Tienes que tener confianza en el coche y la tengo. El objetivo de Ferrari sigue siendo ganar...".

Ferrari todavía no ha sumado ningún podio. Ni Sainz ni su compañero, Charles Leclerc. Y parece que no son demasiado optimistas de cara a Bakú la próxima semana, donde todos los equipos llevarán mejoras.