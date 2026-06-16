Fernando Alonso ya tendría una alternativa a la F1: "Me va a llevar tiempo o incluso años"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

El bicampeón del mundo no se cierra a correr de nuevo el Rally Dakar debido a las dificultades que está atravesando en Aston Martin para poder rendir de forma óptima.

Fernando Alonso podría dar por concluida su carrera en la Fórmula 1 este año. El bicampeón del mundo no termina de encontrar un motivo para continuar corriendo al frente de Aston Martin, después de los múltiples problemas que atraviesa la escudería británica.

Su contrato con los de Silverstone finaliza a final de temporada y, aunque podría recibir ofertas por parte de otros equipos, el piloto español cuenta con otra bala en la recámara: correr el Rally Dakar.

Durante su primera retirada de la F1, Alonso inició su periplo por la competición en 2020, donde participó en varios rallies. "Más o menos lo que hice aquella vez. Fueron dos o tres test en tierra, hice dos test en dunas y luego hice el Rally de Marruecos, un rally en Sudáfrica y otro en Arabia Saudí", explica el asturiano sobre su estreno, en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

En caso de abandonar el 'Grand Prix' de forma definitiva, Fernando ya ha tanteado cómo sería su preparación. "Diría que cinco o seis test y dos o tres rallies mínimo para ir al Dakar con confianza. Pero si haces más, mejor. Porque la lectura del terreno y de las dunas en los coches del Dakar es fundamental", añade.

Por último, ha recalado que deberá entrenar bastante debido a que no ha "nacido en los rallies y eso me va a llevar tiempo o incluso años", a diferencia de la F1, con la cual lleva ligado desde bien pequeño. "Pero lo tendré que hacer", concluye Alonso.

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