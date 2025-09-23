Fernando Alonso saca el calendario: un circuito para soñar y dos en los que sufrirá

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 afirmó que en Singapur puede tener "pequeñas oportunidades", mientras que en Las Vegas y México asume que tendrá el "último coche".

De las siete carreras que restan para que finalice la presente temporada de Fórmula 1, hay tres carreras que Fernando Alonso tiene marcadas en rojo.

Dos por las pocas opciones que tendrá Aston Martin y una por la posibilidad de dar la 'campanada' y optar al 'top 5' de la parrilla.

Queda por visitar Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, y la única bala del ovetense pasa por Marina Bay.

"¿Singapur? Hay pequeñas oportunidades. Hungría fue una. Zandvoort fue otra, y por eso te fastidia tanto cuando en Zandvoort perdimos la oportunidad, o que en Monza, un circuito que en teoría iba mal y estábamos haciendo un pequeño milagro, pasó lo de la suspensión...", explicó en 'ESPN' tras el GP de Azerbaiyán.

En contraposición, hay dos trazados en los que Alonso ya se ve como último: "En Las Vegas vamos a ser último coche. Y en México vamos a ser último coche...".

"Disfrutamos cuando podemos hacer la diferencia y cuando tienes que acabar donde el coche manda, pues tienes que aguantarlo también", zanjó Fernando, consciente de que Aston Martin 'pincha' en pistas de mucha recta y da la sorpresa en pistas de alta carga y mucha curva.