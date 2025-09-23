Ahora

"Yo te digo la verdad..."

¿Cuándo se retirará Fernando Alonso? Atención a la sentencia de Pedro de la Rosa

El embajador de Aston Martin asegura que el asturiano "puede continuar lo que él quiera" dado su gran "estado físico y mental".

Pedro de la Rosa y Fernando Alonso Pedro de la Rosa y Fernando Alonso Redes

Fernando Alonso soltó la 'bomba' la semana pasada asegurando que si en 2026 tiene un coche para luchar por el Mundial, se retirará al término de la temporada.

Sobre esta posibilidad y sus sensaciones le han preguntado a Pedro de la Rosa durante su participación en el pódcast 'Duralavita'.

En primer lugar, el expiloto y embajador de la escudería de Silverstone aseguró que le ve en gran forma.

"Yo te digo la verdad: no lo sé. Viendo su estado físico, mental y su rapidez, puede continuar lo que él quiera", explicó.

De hecho, no cree que su nivel esté menguando: "No veo que haya llegado al pico y esté bajando. Me sorprende constantemente".

Aún así, sabe que la decisión de Alonso tendrá mucho que ver con el potencial del AMR26.

"Dependemos de nosotros mismos para darle un coche lo suficientemente competitivo", señaló.

Por último, aunque es un secreto a voces, De la Rosa confirmó que mantendrán a Alonso y a Lance Stroll el próximo año.

"Si hay algo que tenemos bueno, es que tenemos una estabilidad en los pilotos que es muy importante", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia