¿Cuándo se retirará Fernando Alonso? Atención a la sentencia de Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa y Fernando Alonso

El embajador de Aston Martin asegura que el asturiano "puede continuar lo que él quiera" dado su gran "estado físico y mental".

"Yo te digo la verdad..."

Fernando Alonso soltó la 'bomba' la semana pasada asegurando que si en 2026 tiene un coche para luchar por el Mundial, se retirará al término de la temporada.

Sobre esta posibilidad y sus sensaciones le han preguntado a Pedro de la Rosa durante su participación en el pódcast 'Duralavita'.

En primer lugar, el expiloto y embajador de la escudería de Silverstone aseguró que le ve en gran forma.

"Yo te digo la verdad: no lo sé. Viendo su estado físico, mental y su rapidez, puede continuar lo que él quiera", explicó.

De hecho, no cree que su nivel esté menguando: "No veo que haya llegado al pico y esté bajando. Me sorprende constantemente".

Aún así, sabe que la decisión de Alonso tendrá mucho que ver con el potencial del AMR26.

"Dependemos de nosotros mismos para darle un coche lo suficientemente competitivo", señaló.

Por último, aunque es un secreto a voces, De la Rosa confirmó que mantendrán a Alonso y a Lance Stroll el próximo año.

"Si hay algo que tenemos bueno, es que tenemos una estabilidad en los pilotos que es muy importante", ha zanjado.