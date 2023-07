Fernando Alonso consigue escalar una posición en el Gran Premio de Austria. Después de la queja de Aston Martin, el asturiano gana un puesto tras los 10 segundos de sanción a Carlos Sainz por superar en repetidas ocasiones los límites de la pista del Red Bull Ring.

Y es que los de Silverstone no perdieron tiempo en llevar su protesta a la FIA. En reclamar lo que había pasado. En impugnar la prueba austríaca. En saber que eso de los 'track limits' tenía más jugo que las ya incontables vueltas anuladas en clasificación y las sanciones de 5 segundos en carrera.

Sí, sin duda lo tenía. El mismo que se puso manos a la obra para que Alonso conservase el podio en Arabia Saudí tras la 'jugadita' de Toto Wolff y de Mercedes se encargó de llevar unos papeles que la FIA admitió. Que aceptó. Que estudió. En total, 1.200 acciones a revisar que han terminado dando la razón a Aston Martin.

Que han hecho que Alonso gane una plaza. No, no es la de Lando Norris. No es la de quien más cerca tenía. Es, desgraciadamente para el 'motorsport' español, la de Carlos Sainz. El madrileño, que ya tuvo una sanción de 5 segundos, recibe otra de 10 y cae hasta la sexta posición de Fernando.

Ya le avisaron al asturiano que apretase en las vueltas finales. Que cerrase distancia con Norris y acabase a menos de 5 segundos. Que hiciese lo propio con Carlos y terminase a menos de diez. Cumplió con ambas cosas, y gracias al grabajo de Fernando en pista y de Aston Martin en los despachos Alonso gana una plaza y suma dos puntos más en su casillero. De ocho a diez.

La explicación que da la FIA para el festival final de sanciones es la siguiente. Por cada cuatro vueltas en las que se sobrepasen los límites de pista, son 5 segundos. Una infracción más, y son 10. No lo han aplicado por la gran cantidad de ellas que estaba habiendo en pista.

Por cada cinco infracciones, se resetea el contador

El caso de Ocon se explica porque al infringir los 'track limits' en cinco ocasiones el contador se resetea. Es decir, el galo ha excedido los límites de pista en, al menos, diez ocasiones.

Termina así un Gran Premio de Austria marcado por los límites de pista. Por unos que han dado un vuelco total a la clasificación y que hacen que Fernando Alonso y Lance Stroll ganen una posición y 3 puntos más para el equipo Aston Martin.

Carlos Sainz, que ha dado un recital, acaba sexto tras haber infringido al menos en 5 ocasiones los 'track limits' y pierde dos posiciones.