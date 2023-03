Desde que Aston Martin anunciara el fichaje de Fernando Alonso, pero sobre todo tras ver su rendimiento con el nuevo AMR23 en los test de pretemporada de Fórmula 1, la ilusión con el asturiano está por las nubes.

Al fin, desde hace una década, el bicampeón del mundo de F1 tendrá un monoplaza con el que luchar con los 'gigantes' de la parrilla, pujar por podios y, por qué no, asomarse a la contienda por el Mundial.

En el programa 'Vamos sobre ruedas' de 'Movistar', Alonso explicó la "ambición" que destila Aston Martin tras la contratación de los 'gurús' Dan Fallows y Eric Blandin.

"Estoy ilusionado con Aston Martin. Hay mucho talento, han fichado a mucha gente de Red Bull, Mercedes... ahí se nota la ambición que tienen", señaló.

"Luego que se consigan resultados o no... la Fórmula 1 no son matemáticas puras", añadió.

Fernando ve a Aston Martin como "un equipo ganador de campeonatos a largo plazo", pero es consciente de que su edad es un hándicap: "No tengo el tiempo ilimitado, no tengo 20 años... pero ojalá pueda ganar un campeonato con Aston Martin".

Por último, analizó sus perspectivas de cara a los próximos años... y casan bastante con los planes de Aston Martin para ser un firme candidato al Mundial.

"Tengo la cabeza en mínimo dos años... pero pueden ser tres o cuatro", añadió Alonso.

