Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras la 'rajada' de Jorge Jesus

Tras no jugar ni un solo minuto ante Noruega y después de que su entrenador afirmara que le "obligaron" a hablar con Cristiano, el delantero ha abandonado la concentración en Copenhague.

Pocas horas después de la rueda de prensa de Jorge Jesus previa al duelo de este jueves contra Dinamarca, Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de Portugal en Dinamarca.

El luso ha dejado Copenhague para tomar un avión privado con dirección a Madrid y, por ende, no jugará los partidos que le restan al cuadro portugués contra Dinamarca y Noruega.

Todo llega después de que Cristiano no jugara ni un solo minutos ante el conjunto noruego, pero sobre todo tras las palabras de su entrenador en rueda de prensa.

Y es que la suplencia de 'CR7' ha sido el epicentro de su intervención: "Me obligaron a hablar con Cris sobre un asunto que no existía. No había nada de qué hablar. Solo hablamos de lo que dijo en rueda de prensa, cuando dijo: 'Estoy aquí para lo que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, lo haré'".

"Le dije a Cris que no jugaría contra Noruega ni Dinamarca, y luego durante el partido pensé: tal vez lo necesite. Le pedí que calentara, y después no lo hice entrar. Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado. Cualquier jugador se llame Cristiano o Pelé", ha añadido.

Es más, Jorge Jesús ha anunciado que Cristiano sí participaría en la sesión de este miércoles: "Cristiano trabajó en el gimnasio, realizó ejercicios de movilidad en el campo, luego fortalecimiento muscular en el hotel. Eso es exactamente lo que pasó. Hoy entrenará. Vengan a ver la sesión y lo verán".

Esta decisión de Ronaldo, unida a la visita 'exprés' de Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, podrían deparar el adiós definitivo de la leyenda a la selección.