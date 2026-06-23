La F1 se decanta por la renovación de Fernando Alonso: "Lo más probable es que se quede en Aston Martin"

Alineación de Aston Martin para la segunda semana de test en Bahréin: qué días corre Fernando Alonso

Un artículo publicado por la web de la F1 desvela que casi con total probabilidad Fernando Alonso renovará su contrato con Aston Martin.

El futuro de Fernando Alonso sigue sin confirmarse. Aunque él ha manifestado que no quiere dejar la Fórmula 1, no será hasta este verano cuando tome una decisión definitiva. Y la web oficial de la competición ha publicado, a través de un artículo de Lawrence Barretto, cuáles son las intenciones del asturiano.

Entienden que Fernando renovará al menos un año más y que lo hará en Aston Martin a pesar de los rumores que han mencionado a otros equipos.

"Alonso se inclina por continuar más allá de esta temporada, pero, al mismo tiempo, la presión de pilotar un coche poco competitivo le preocupa mucho. Si decide quedarse, la cuestión es si seguirá en Aston Martin o si existen otras opciones", cuenta el mencionado artículo.

Y entienden que sí será en la escudería que dirige Lawrence Stroll: "Lo más probable es que quiera quedarse en Aston Martin, equipo que describió como un proyecto de toda la vida cuando firmó la renovación con la escudería de Silverstone en 2024".

¿Interés de Alpine?

Reconoce la propia F1 que hay interés de otras escuderías, pero no menciona ni a Alpine ni a nadie: "Se cree que al menos otro equipo en el pit lane está interesado en hablar sobre sus servicios".

"Está por ver si ese interés se volverá serio o si Alonso siquiera quiere considerar otro cambio en esta etapa de su carrera", cierra.

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