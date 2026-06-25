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Fernando Alonso despeja los rumores: "Sigo creyendo en Aston Martin, mi compromiso es total"

El piloto asturiano entiende los rumores, pero destaca que sigue comprometido con Aston Martin: "Va más allá de mi tiempo al volante".

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Tras semanas de comentarios que colocaban a Fernando Alonso en Alpine o incluso fuera de la Fórmula 1, el piloto asturiano ha querido destacar que está comprometido con Aston Martin y que así seguirá aunque deje de competir en el futuro. Esas han sido sus palabras en la previa del Gran Premio de Austria.

"Siempre hay rumores, y hemos sido muy maltratados por el mundo exterior, es normal. Estamos rindiendo por debajo de lo esperado, estamos en un mal momento, y cuando llega el parón siempre hay rumores. Pero mi compromiso con Aston Martin va más allá de mi tiempo al volante, y creo en este proyecto", dice el bicampeón del Gran Circo en palabras que publica 'AS'.

Insiste en ese "compromiso" que ha adquirido con la escudería de Lawrence Stroll: "Estoy comprometido con este equipo, así que incluso si no compito, mi compromiso con el equipo y con el proyecto sigue siendo el mismo".

"Empezamos esto juntos, con cierto éxito en 2023, y con muchos cambios en la empresa y en el campus de Silverstone. Hay muchas cosas que hemos construido juntos", sostiene Fernando.

¿Seguir en la F1?

Fernando no ha aclarado si su futuro será en la Fórmula 1 o en otra competición de motor: "Seguiré compitiendo porque me siento rápido y motivado. Me encanta lo que hago y no voy a parar ahora. Si compito en la Fórmula 1 o no, esa es otra historia".

Porque se le ha relacionado con otras muchas competiciones: desde la Resistencia a las 500 Millas... incluso al Dakar. En esas tres, por cierto, ya compitió y por tanto las conoce.

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