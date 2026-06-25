Alonso no entiende tantas mejoras en los otros equipos: "Tal vez tengan una máquina de hacer dinero"

El piloto asturiano de Aston Martin dice que ellos esperarán a meter todas las mejoras de golpe mientras que sus rivales introducen actualizaciones casi cada fin de semana.

El plan de Aston Martin es llevar un coche 'B' a mitad de temporada, es decir, introducir todas las mejoras de una vez. Algo que no están haciendo el resto de equipos. Y Fernando Alonso no entiende cómo las otras escuderías son capaces de cumplir el límite presupuestario con tantas mejoras.

Lo ha dicho en la previa del Gran Premio de Austria, en 'AS': "Al parecer no hay dinero para mejoras ilimitadas como hacen los demás equipos, es sorprendente ver la página de la FIA cada viernes, tal vez tengan la máquina de hacer dinero en la fábrica".

"Nuestros líderes tomaron la decisión en Australia de esperar hasta que valiera la pena hacer un paquete mejorado, todos estamos de acuerdo en eso y esperamos de la mejor manera posible. Nunca me rindo, ni me rendiré ahora por algunas dificultades, ni por un comienzo lento. Si alguien piensa que nos rendiremos ahora, no conoce los últimos 25 años de mi vida", dice sobre el plan que está llevando Adrian Newey, ingeniero jefe.

Comparte esta decisión: "Creo que es la decisión correcta, para nosotros no cambia traer tres o cuatro décimas porque todavía lucharíamos en la parte de atrás, necesitamos algo más grande".

Sin embargo, este plan mantendrá a Alonso y a todo el equipo en la parte trasera de la parrilla. Incluso por detrás de los Cadillac.

Pero todo podría cambiar después del verano. Si el AMR26 'B' funciona, Fernando podría luchar por los puntos en todas las carreras del tramo final de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

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