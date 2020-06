Michael Schumacher tuvo dos etapas en la F1. En la primera, triunfante con Benetton y con Ferrari, logró siete Mundiales. En la segunda, con Mercedes, apenas cató el éxito. Fue cuando regresó en 2012, después de estar tres años retirado de la competición de los monoplazas tras el segundo título de Fernando Alonso.

Will Weber, el mánager que tuvo el 'Kaiser' durante casi toda su carrera deportiva, desvela que eso de volver fue "lo más estúpido" que pudo llegar a hacer.

"Volver es lo más estúpido que pudo hacer. Me dijo que estaba aburrido y que tenía que pilotar. Y le contesté que solo tenía cosas que perder", afirma en la web 'Motorsport-Total.com'.

Volvió, y es que el contraargumento de Weber parece que no convenció a Schumacher: "Ya has ganado todo, le dije. Estás en lo más alto... pero no me respondió".

"Sabía que iba a salir mal. Nos despedimos como amigos, no tenía ganas de coger las maletas e ir a los fines de semana de Fórmula 1 después de tres años", dice Weber.

A pesar de sus palabras, en las que afirma que se vieron mucho y que tuvieron "muchas conversaciones por teléfono" tras el adiós definitivo de Schumacher, la familia del alemán no le han permitido visitar a Michael tras su accidente de esquí en 2013.

