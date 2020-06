Hombre, máquina y equipo. Estas son las claves, según Jean Todt, para que un piloto tenga éxito en la categoría reina del automovilismo.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y exjefe de Ferrari explicó en declaraciones para el 'Corriere della Sera' que ni Fernando Alonso ni Sebastian Vettel ni Michael Schumacher ganaron solo por su talento, sino que había un equipo detrás.

"Sin el coche, ni Alonso ni Vettel ganaron. Lo mismo le pasó a Michael Schumacher que llegó a Ferrari en 1996 y tuvo que esperar cinco años para conseguir el título. En 1997 lo perdimos en la última carrera, como en 1998 y 1999, y luego vinieron los buenos años, pero si no ganamos antes era por no tener la combinación correcta", aseveró Todt.

"Es una combinación de hombre, máquina y equipo. Sin uno de estos elementos, los otros no funcionan, puedes tener el talento, pero si no tienes los medios, el equipo y la fiabilidad, no ganas. Hay que juntarlo todo, es la única fórmula que funciona", añadió el mandatario de la FIA.

Por último, como exjefe de Ferrari, Todt quiso referirse a la jerarquía que existirá en la 'Scudería' en 2021 con el fichaje de Sainz y la salida de Vettel: "El que esté delante tras cuatro o cinco carreras establecerá la jerarquía. Así es con todos los equipos".