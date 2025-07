El exjefe de la F1 defiende a Horner: "Red Bull le ha tratado como si hubiera matado a alguien"

El despido de Christian Horner de Red Bull ha sido la noticia que ha sacudido a toda la Fórmula 1. Las reacciones ante este suceso no paran de salir y el último en mostrar su sorpresa ante lo ocurrido ha sido una de las figuras más icónicas de la competición.

Bernie Ecclestone, quien ejerció como jefe del 'Gran Circo' hasta 2014, se ha mostrado asombrado y no comprende la drástica decisión que ha tomado el equipo. Al ser de inmediato, Horner no estará en el GP de Bélgica: "El hecho de que se fuera con efecto inmediato no lo entiendo. ¿Por qué le pidieron que se fuera con efecto inmediato? Parece como si hubiera matado a alguien".

Asimismo, el magnate británico ha desvelado que mantuvo una conversación con el exdirigente británico ayer: "Hablé con él el día anterior y no sabía nada. Quizá lo sabía, pero no me lo dijo. Fue una conversación normal. Estábamos hablando de Max. Él no tenía nada que ver, de lo contrario me lo habría dicho".

En declaraciones realizadas a 'Racing News 365', el londinense no comprende el proceder de los propietarios austriacos. Más teniendo en cuenta que su compatriota es una figura capital para Red Bull con los que ha conseguido un total de 14 mundiales entre pilotos y Constructores: "Si quieres despedir a alguien, primero hablas y dices algo como, 'acordamos separarnos', o algo así".

"Pero si se llega a decir, 'estás despedido con efecto inmediato', entonces tiene que haber algo muy extremo para que eso ocurra. No estar satisfecho con los resultados es una cosa. Pero que te despidan con efecto inmediato, eso es otra historia", ha reflexionado Ecclestone.