Vecinos de Madrid protestan porque el Ayuntamiento les obliga a estar casi confinados por el desamiantado de un edificio

Los casi 2.000 vecinos afectados por el desmantelamiento de un edificio con amianto en Madrid critican al Ayuntamiento por la falta de información y comunicación. Denuncian que no fueron advertidos del peligro hasta que comenzaron las obras, lo que ha alterado su vida diaria, ya que deben vivir con las persianas bajadas y sin poder usar las piscinas comunitarias. Además, algunos, como José Manuel, un abogado con despacho en la zona, no pueden trabajar adecuadamente debido al calor. Aunque se han reunido con el Ayuntamiento para detener las obras, no han logrado resultados. El PSOE solicita la paralización de las obras y un nuevo cronograma que garantice la seguridad, mientras el Consistorio asegura que no hay riesgo y que las obras son realizadas por profesionales.

Todo desde que hace unos días una nave municipal cercana comenzara su desamiantado. "Estamos asustados. Empezaron a avisarnos de mala manera, en el último momento, de cierre las ventanas, no tienda la ropa...", explica una de las vecinas afectadas.

Para muchos, no es solo su casa sino también su lugar de trabajo, como el caso de José Manuel, abogado con un despacho en uno de los edificios afectados: "Lo que mas nos afecta, por el mes en que estamos, es no poder abrir ventas, no poner aires acondicionados...no puedes atender a los clientes contraje y corbata hace mucho calor y esto es inaudito".

Varias agrupaciones y vecinos se han reunido ya con el Ayuntamiento para parar el desamiantado, pero no consiguen resultados. "Lo que dicen es que administrativamente no pueden lograr que eso se produzca", desvela otra vecina. Y si eso no es suficiente, también se quejan de la poca comunicación: "Es que el Ayuntamiento facilita pocas cosas, este Ayuntamiento va a peor cada día".

Mientras, a los vecinos les plantea una solución: hacer mediciones diarias en un par de puntos de la obra para controlar la densidad de fibras de amianto. A sus trabajadores, en un edificio de al lado, sí que han mantenido reuniones como apunta otra afectada: "Sí que han tenido la posibilidad de reunirse con ellos para decir el teletrabajo estos días".

Con esta situación, desde el PSOE piden al Ayuntamiento "que se paralicen, que se haga un nuevo cronograma y que se pueda desarrollar la obra con todas las garantías de seguridad". No obstante, desde el Consistorio siguen insistiendo en que el desamiantado se esta llevando a cabo por profesionales y que no hay ningún riesgo.