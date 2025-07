Es normal que un personaje que se iba de vacaciones con uno de los narcotraficantes más relevantes de Galicia tenga pocas líneas rojas y trace las rayas blancas de lo decible más allá de lo moralmente aceptable. El fondo de la réplica del líder del PP solo ha sido superado por la forma agresiva que utilizó para lanzar la nueva campaña de acoso y violencia política que se dará en los próximos días contra Pedro Sánchez.

Lo más sorpresivo de esta estrategia de indignidad impaciente de la reacción es que con un caso de corrupción política y económica como es el caso Cerdán-Ábalos tengan que recurrir a las artes más miserables para poder adelantar el final de un gobierno al que ya demuestran querer tumbar por los medios más despreciables. Quien a estas alturas puede estar engañado por el talante abyecto y navajero de Alberto Núñez Feijóo solo puede ser por ceguera autoinfligida o interés partidista.

Les anticipo la agenda de la fachosfera: Los prostíbulos de Pedro Sánchez. La estrategia que el PP y sus satélites mediáticos van a utilizar se va a embarrar hasta la ponzoña. La frase que marca el inicio de la traca final fue lanzada en la réplica al acusar al presidente del gobierno de ser partícipe a título lucrativo de la prostitución.

Lo que el PP ya ha empezado a deslizar es que Pedro Sánchez vivió con Begoña Gómez en un piso que estaba a nombre del suegro y que fue pagado con los negocios de prostitución del suegro. Lo que vendrá a continuación será la habitual traca mediática de noticias sin fundamento, artículos con medias verdades, alguna verdad completa aderezada con la intención de mezclar al presidente con la actividad profesional de su suegro.

La intención es equiparar un supuesto piso donde Sánchez haya residido con el piso de Ayuso y hacer responsable a Pedro Sánchez de los negocios amorales del suegro intento invalidar las posiciones políticas del líder del PSOE contra la prostitución por los negocios de su familia política.

No importa que no haya delito, se trata siempre de empatar y querer colocar en un nivel de equidad a quien vive en un ático de procedencia aún no explicada y comprado con el dinero de varios delitos fiscales confesados con la labor profesional de la familia política del presidente sin necesidad de que haya nada probado, nada declarado ni ningún hecho condenable, solo basta con extender una mancha de sospecha para hacer creer que el presidente ha actuado de manera delictiva, ilegal o amoral, no importa, todo les vale, lo que sea con tal de conseguir el poder e iniciar su tarea de destrucción de la agenda progresista de los últimos años.

La resistencia de los socios de gobierno para no dejar caer a Pedro Sánchez no es un favor al presidente del gobierno, ni al PSOE, es un imperativo categórico de supervivencia propia cuando de verdad te crees la amenaza fascista y no simplemente hacer con ello un juego retórico de adquisición de capital político y económico. Solo desde el privilegio, o el convencimiento de que con un gobierno PP-VOX te puede ir mejor a la contra para crecer o ganar dinero, se puede considerar que es preceptivo dejar caer a este gobierno que no es un gobierno de izquierdas, sino de resistencia antifascista.

Esta no es una coalición de gobierno, ni de apoyo parlamentario, es una coalición refractaria que tiene como único interés común el convencimiento de que el futuro puede ser muy oscuro si una derecha 'trumpista' que ha copiado todo el manual de uso y actuación de la internacional ultra llega al poder. El hecho de que lo haga con VOX en el gobierno, apoyando desde fuera, o simplemente empujando con su discurso y moviendo al PP como hasta ahora, es irrelevante a la hora de llevar a cabo una agenda rabiosa contrarreformista.

El Feijóo de ahora, el desatado, el que usa las tácticas más indecentes y se despoja de esa falsa careta de moderado es solo una demo del que veremos si tiene la capacidad de usar el BOE para destruir derechos, vivencias y el porvenir de miles de ciudadanos que quedamos fuera de su idea de España. Si hoy ha sido sucio y rastrero esperen a ver de lo que es capaz con el poder de la presidencia.