Camps se marca un 'remember' con permiso de nadie y olvida su pasado en la Gürtel y en Nóos

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha reaparecido en un acto en València al estilo de campaña de Trump, con música ochentera de fondo, declarando su deseo de volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. A pesar de la oposición de la actual Ejecutiva del PP, Camps insiste en que su intención no es desafiar a Carlos Mazón, actual presidente, sino recuperar el partido de las mayorías absolutas. Camps se presenta como un leal defensor del PP, a pesar de los escándalos de corrupción del pasado, de los cuales él salió indemne. Asegura mirar al futuro, aunque su pasado sigue siendo un punto de referencia inevitable.

"Do you remember" (¿Recuerdas...?) sonaba esta semana en un acto del Palau Alameda de València. Y no era un acto cualquiera. Al más puro estilo de campaña electoral de Trump, con su música ochentera de fondo y todo -la imprescindible September, de Earth, Wind & Fire (1978)-, aparecía Francisco Camps, el expresident de la Generalitat Valenciana reaparecido que viene a trastocarlo todo. Rodeado de los suyos, con abrazos y focos, como si contara con una amplia base detrás -y donde más cómodo está, por otra parte- Camps ha decidido dar un paso al frente.

Y con el permiso de nadie, a pesar de lo dicho en su arranque: "Recojo el testigo. Recojo el reto". Nadie lo imaginaba -o sí, los que estaban allí-: "Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana". Lo hace, dice, para recuperar al "Partido Popular en el que estábamos todos" y al PP, también de las mayorías absolutas. Aquellos maravillosos años.

En la Ejecutiva del PP, a tenor de lo que dice su flamante secretario general, Miguel Tellado, no les cuadra esta idea: "Abrir estos debates yo creo que es un error, no hay convocado ningún congreso", ha dicho este jueves en Al Rojo Vivo.

Camps asegura que esto no va contra Carlos Mazón, actual presidente; es más, quiere que esté en su equipo. Pero a Mazón no parece haberle hecho mucha gracia. Preguntado este jueves por esto, intentaba pasar por encima del asunto, pero marcando territorio: "Este es el partido del presidente Camps y yo soy su presidente. Y siempre va a tener mi respeto, haga lo que haga y diga lo que diga".

Leal a su partido... pero al de hace 15 años

Camps regresa con una máxima, la lealtad al Partido Popular: "No sé hacer otra cosa que ser leal con mi partido", expresó. Lo dice a pesar de todo lo que ha callado y aguantado durante estos 15 años: "¿No os parece lealtad haber estado callado, un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, habíamos contribuido a hacer grande el Partido Popular y no se me nombrase ni una sola vez?". Parece ser que lo que le duele, en realidad, es que nadie le mencionara. Orgullito herido.

Por algo sería, ¿no? A Camps se le han olvidado algunas cosas de lo que pasó hace maravillosos quince años. Su PP, el que quiere recuperar, fue el que acabó con más de una veintena de altos cargos investigados, y varios exconsellers suyos en la cárcel. El caso Nóos, el caso trajes, el de la Fórmula 1, la visita del papa en 2016 y, por supuesto la Gürtel, en todos estos casos de corrupción hacía aparición la Generalitat Valenciana.

Sí es verdad que él, que acabó con una decena de acusaciones, y le sentaron en el banquillo en más de una ocasión, salió indemne de todo aquello. Por eso, insiste, no quiere mirar al pasado. "Nunca miré al pasado. Siempre miré al futuro". Aunque con Paco Camps y sus trajes, es imposible no hacerlo.