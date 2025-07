Un campeón de la F1 descarta que Aston Martin tome decisiones con Lance Stroll

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997, dice que "no tiene sentido" pensar que Aston Martin pueda quitar a Lance su asiento.

A pesar de sus malos resultados, a pesar de sus quejas por la radio, el asiento de Lance Stroll no está en peligro. Es lo que dice el campeón de la Fórmula 1 Jacques Villeneuve. Y tiene claro que la razón es más que evidente: que su padre, Lawrence Stroll, es el dueño de Aston Martin.

En palabras que recoge 'Motor.es', Villeneuve dice que "Lance es el equipo": "No tiene sentido ni siquiera hablar".

"Entiendo por qué la gente lo dice, pero la familia es dueña del equipo, así que ¿por qué se iría? Ese es mi argumento", ha dicho el campeón del Gran Circo.

Critica duramente su actitud. Tanto en el coche como ante los medios de comunicación: "Lo ves en conferencias de prensa y todo eso, y a él no le importa, es distante. No es bueno. Esa no es la actitud correcta que hay que tener en este momento. Ni siquiera pone al equipo en una buena posición o a la F1 en general. Pero, por otro lado, es el dueño del equipo, por lo que puede hacer lo que quiera".

"Su padre puede decidir lo que hace su hijo...", explica Jacques después del Gran Premio de Gran Bretaña, donde Lance calificó el Aston Martin como "la mayor mierda que ha pilotado".

"Entonces, dejemos de discutirlo. No importa lo que pensemos, lo que piensen los demás o incluso lo que él piense al final. Él estará allí y eso es todo. Dejemos de cuestionarlo. Se está convirtiendo en una conversación frustrante", completa el expiloto de la Fórmula 1.