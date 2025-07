Bagnaia descarta que Marc y Alex Márquez sean más rápidos: "El nivel es parecido al año pasado, pero yo..."

El piloto italiano de Ducati dice que el nivel no ha subido con respecto al año pasado, pero él de momento no está capacitado para alcanzarlo.

El nivel de MotoGP no ha subido con respecto a la temporada pasada. Es lo que ha dicho Pecco Bagnaia. Si él no está en la pelea contra Marc y Alex Márquez es porque ha empeorado con la Ducati. Las actualizaciones de la GP25 no le gustan y no encuentra las sensaciones del pasado.

En la previa de Sachsenring, el bicampeón de la categoría explica que no es capaz de alcanzar el nivel de los hermano: "Íbamos más fuertes el año pasado (en su lucha contra Jorge Martín). Este año está Marc con la misma moto que yo, yendo más rápido de lo que yo puedo ir y Alex con la moto del año pasado, que va más fuerte. El nivel es muy parecido, pero de momento soy yo el que tiene que alcanzarlo".

"Ya no soy el que marca el ritmo como ocurrió el año pasado. Ahora me cuesta más, pero es más una sensación que tengo con la moto que otra cosa", apunta el piloto italiano.

En Assen volvió a subir al podio por detrás de Marc. Pero este resultado no fue positivo para él: "Cuando estás haciendo un fin de semana así... no es positivo. En Aragón sí fue positivo, pero en Assen no".

Un nuevo rumbo

Antes Pecco no escuchaba las directrices de Ducati, pero ahora ha reconocido que lo mejores es hacerles caso. "Hasta Assen hubo situaciones en las que no trabajé demasiado en la dirección del equipo. Daba pocas vueltas, probaba poco las cosas... y he aprendido que es mejor hacer más vueltas incluso cuando no te sientes bien con la moto".

"Tratamos de trabajar en una dirección que sea buena para todos", se extiende Pecco.

La lesión de Alex

En Assen el pequeño de los Márquez sufrió una durísima caída y ha tenido que pasar por el quirófano. Estará en la pista. Pecco cree que no estará al 100%: "Es cierto que Alex está lesionado. Se operó bastante pronto después del accidente y no creo que esté al 100% aquí".

"Es verdad que todas las curvas son de izquierdas, pero no tenemos ninguna frenada fuerte... así que creo que sí será competitivo", sentencia.