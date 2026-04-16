"No estoy seguro de cuánto tiempo más se quedará": el análisis de un expiloto de F1 sobre Verstappen

Juan Pablo Montoya critica la postura pasiva de Red Bull ante el fichaje de Giampiero Lambiase por McLaren y avisa del peligro que supone para el tetracampeón de cara a su futuro.

La continuidad de Max Verstappen en Red Bull no está asegurada. Más allá de haber insinuado su retirada debido a la situación de la nueva Fórmula 1, el piloto neerlandés no está contento con el porvenir de su escudería, sobre todo después del fichaje de su ingeniero de carrera por McLaren.

El anuncio de la marcha de Giampiero Lambiase en 2028 a la escudería británica ha supuesto un golpe para Verstappen. Pese a que el tetracampeón estaba al tanto de la decisión de Lambiase, este movimiento podría ser crucial en su decisión de abandonar Red Bull o poner fin a su carrera.

"Red Bull Racing debería haber previsto que llegaría el momento en que Lambiase recibiría una oferta similar de otro equipo. Y teniendo en cuenta todo lo que Lambiase ha logrado, RBR podría haber considerado un ascenso parecido", comenta Juan Pablo Montoya, expiloto de F1, sobre la actitud de los de Milton Keynes en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

Lambiase era y es una de las figuras más importantes en Red Bull. Junto a Max ha conquistado cuatro títulos consecutivos codo con codo, formando una pareja aplastante en la competición, pero, ahora, no consiguen resultados.

"Red Bull Racing actualmente no tiene un coche competitivo. Si nada cambia este año, no estoy seguro de cuánto tiempo más se quedará Max Verstappen", añade Montoya, resaltando la situación que atraviesan los austriacos y el peligro que supone no obtener buenos resultados para Verstappen de cara a su futuro.