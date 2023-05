Una confesión de Bernie Ecclestone puso en pie de guerra a Felipe Massa hace apenas un mes. El que fuera jefe de la Fórmula 1 aseguró que Lewis Hamilton no debería haber ganado el Mundial de 2008 después de lo ocurrido en el conocido 'crashgate' de Singapur.

"Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton. Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él", dijo el que fuera jefe del Gran Circo.

Massa no tardó en salir al paso: "Yo buscaría justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. De hecho, lo correcto es anular el resultado de esa carrera...".

Pues bien, durante la previa del Gran Premio de Miami, el brasileño ha explicado cuál es el motivo que le mueve a reclamar su corona.

"No estoy haciendo esto por dinero. No estoy haciendo esto por nada. Porque no es lo que pretendo, pero estoy haciendo esto por la justicia. No solo por mí, sino por mis amigos, mi país, mi familia, Ferrari y fans de Ferrari, así que al final son tantas cosas", ha explicado en declaraciones a 'RacingNews365.com'.

"¿También sabes lo que un campeonato hace por un país? Puedes desarrollar el país, no tenemos pilotos brasileños compitiendo ahora también, así que hay tantas cosas", ha añadido.

"Esto son las carreras, todo lo que salió mal es parte del juego. Cuando tienes un problema en el motor o cuando tienes un error. Realmente no puedes decir 'Me equivoqué porque mi motor se descompuso'. No. Pero lo que sucedió en esa carrera es una situación diferente", ha zanjado.