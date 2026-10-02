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Quiere a Vasseur en Ferrari

Leclerc cierra filas con el jefe de Ferrari ante los rumores de despido

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Christian Horner tome las riendas de Ferrari, pero los pilotos no están de acuerdo.

Charles Leclerc Charles LeclercGetty

Christian Horner, Fred Vasseur y el lío del jefe de Ferrari. En los últimos días se ha intensificado el debate sobre un cambio de mando en la escudería de Maranello. Pero los pilotos han cerrado filas con su actual jefe.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, desde Malasia, han mostrado su confianza plena sobre Vasseur.

Esto ha dicho el monegasco en 'Motorsport': "Siempre he dicho lo mucho que confío en Fred Vasseur y lo importante que es para este equipo. Tenemos una relación muy especial, pero más allá de eso, creo que es extremadamente competente en su trabajo. Hasta ahora ha sido muy valioso y estoy convencido de que también lo será en los próximos años".

Está convencido de que Vasseur es el hombre ideal para ese puesto: "No creo que haya habido nunca ninguna duda dentro del equipo sobre el hecho de que Fred cuenta con todo nuestro apoyo. A veces, es necesario dejarlo claro también ante el mundo exterior. Para mí no cambia mucho, porque sé cuál es la situación dentro y eso es lo más importante".

La comunicación con los pilotos

Leclerc destaca la "comunicación y la gestión" como los dos puntos fuertes de su jefe: "Creo que su mejor cualidad es saber gestionar a las personas y eso es precisamente en lo que hay que destacar cuando se ocupa ese puesto".

"Sabe qué palabras decir y, sobre todo, sabe en qué condiciones colocar a una persona para sacarle el máximo partido. Por eso creo que es tan importante para el equipo", explica un Leclerc que no quiere ver a otra persona en el puesto de Vasseur.

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