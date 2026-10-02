De la Rosa alucina con Fernando Alonso en Malasia: "Él marca la diferencia..."

El embajador de Aston Martin, en los Libres 1 del GP de Bahréin en Malasia, alucinó con el tiempo que marcó Fernando Alonso en el primer intento.

Fernando Alonso se coló en la zona media en los primeros entrenamientos del GP de Bahréin en Malasia. Un resultado sorprendente para Aston Martin teniendo en cuenta el déficit que mantiene con esa unidad de potencia de Honda.

Pedro de la Rosa, en 'DAZN', alucinó con el tiempo que marcó Fernando en su primer intento. Destacó que él marca la diferencia cuando otros necesitan calentar para encontrar el tiempo.

"Con nuestro coche, en este circuito... que Fernando esté tan bien es síntoma de una cosa: cuando llegamos a un circuito que no se conoce, que los pilotos necesitan varias vueltas y con diferentes neumáticos para buscar el límite, Fernando ya con el primero marca esa primera diferencia", dice el embajador de la escudería de Silverstone.

El piloto asturiano acabó decimocuarto a 2.1 segundos de la cabeza, del Red Bull de Max Verstappen.

Su compañero, Lance Stroll, fue decimoctavo a 2.8 segundos de la cabeza.

Todo apunta que los Cadillac y quizá también los dos Williams puedan estar detrás de Aston Martin este fin de semana en Malasia.

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