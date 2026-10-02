Ni Márquez ni las Aprilia: Marc cree que el más rápido en Japón es Pedro Acosta

El de Ducati fue tercero en la práctica por detrás de Alex Márquez y de Pedro Acosta... aunque a apenas una décima.

Máxima igualdad en el arranque del Gran Premio de Japón. Alex Márquez ha volado con el récord del circuito, Pedro Acosta se ha quedado muy cerquita y tercero ha asomado Marc Márquez. Para encontrar al líder del mundial, Jorge Martín, hay que descender hasta la octava plaza.

Tras la práctica Marc ha dicho que es Acosta el que está marcando la diferencia en tanda larga: "Por el momento, Pedro es el más rápido, en ritmo y a una vuelta, comparado conmigo".

Alex ha marcado la vuelta rápida, pero en tanda larga es diferente: "Alex hizo un intento a una vuelta muy bueno con el neumático trasero blando, sufre un poco más con el medio, pero parece que los que usaron el blando fueron muy rápidos, con lo que mañana necesito probar el blando, pero a una vuelta, como vimos, están Bezzecchi, Ogura y Martín, que estuvo en todo momento ahí... los mismos de siempre".

Japón ha sido reasfaltado y Márquez aprueba la medida: "El nuevo asfalto funciona bien, el agarre es muy alto, con lo que hace que todo sea muy igualado. Hay que seguir trabajando porque hay que entender bien, sobre todo, el neumático trasero".

"Parece que el equilibrio de la moto cambia entre un neumático y otro, con lo que, por ahora, es momento de trabajar", explica el piloto de Ducati.

Más tiempo para buscar la vuelta

Las características del circuito hacen que los pilotos tengan varias oportunidades para encontrar el tiempo. Lo explica Marc: "Será una sesión de clasificación difícil, especialmente porque todo el mundo será muy rápido. El hecho es que aquí con el neumático trasero no sólo tienes una oportunidad. El neumático funciona muy bien durante 2 o 3 vueltas... esto hará que todo el mundo vaya muy rápido".

"Lo más difícil del intento a una vuelta es ir a un solo giro. Aquí tienes más tiempo o más opciones para hacer el tiempo a una vuelta", dice para finalizar el piloto de Cervera.

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