Serio 'aviso' de Nadal a Sinner y Alcaraz: "Nadie puede predecir..."

El manacorí se rinde al nivel de juego y forma que han mostrado el italiano y el español estos últimos años. Aún así, no descarta que les salga competencia.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han dado algo de tregua este 2026 al circuito profesional. El número uno y tres del mundo habían actuado como los grandes dominadores del tenis en los últimos años. Hasta Roland Garros 2026, se habían repartido los últimos 9 'Grand Slams'.

Alexander Zverev, aprovechando una lesión de Alcaraz y una pronta eliminación de Sinner, puso fin a esa racha en París. El germano se apuntó su primer 'Major' dejando atrás una maldición que le había llegado a provocar problemas de salud mental a final de 2025.

La realidad en el circuito profesional es distinta a la de hace medio año. Sinner atraviesa una delicada lesión de rodilla de la que se desconoce el alcance total y el tiempo de baja. Carlos, por su parte, sigue volviendo al ruedo tras casi cinco meses de inactividad por la lesión en su muñeca derecha.

Rafa Nadal es muy consciente de la superioridad que ambos tienen al máximo nivel. Sin embargo, el manacoría avisa. Puede que el reinado de Alcaraz y Sinner termine pronto: "Ambos están rindiendo excepcionalmente bien, pero necesitan mantener este nivel durante muchos años".

"Mucho dependerá de cómo sus cuerpos soporten la exigencia, de su estabilidad mental y de qué jóvenes promesas surjan en los próximos años. En estos momentos, son los mejores del circuito, pero nadie puede predecir cuánto durará esa racha", ha asegurado Rafa en declaraciones que recoge 'Sports Ilustrated'.

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