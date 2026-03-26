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Análisis 'Jugones'

Alguersuari alucina con la resistencia de Alonso: "Es para coger y marcharse..."

El expiloto de la Fórmula 1 dice que hay que "quitarse el sombrero" con Alonso por aguantar esta situación con el motor Honda.

Alonso

En el Gran Premio de Japón, el de casa para el equipo Honda, el coche de Aston Martin volverá a aspirar a terminar la carrera. Nada más. Y Jaime Alguersuari alucina con que Fernando Alonso esté soportando esta situación con una sonrisa.

"Hay que quitarse el sombrero con Fernando porque esto es para coger y marcharse. No se merece esto", dice el expiloto de la Fórmula 1 en 'Jugones'.

A pesar del desastre Fernando sigue ahí: "Intentando motivar, liderar, ilusionar...".

Lanza un dardito a Honda, cuyo motor es de largo el peor de toda la parrilla de la Fórmula 1: "Quien se tiene que poner las pilas es Honda".

Alonso, al nivel del primer día

Alguersuari no cree que la edad esté afectando al rendimiento de Fernando. Le ve tan competitivo como hace dos décadas: "Tantos años sin estar entre los primeros y seguir luchando... no tengo ninguna duda de que Fernando es igual o mejor que el que ganó los mundiales en 2005 y 2006".

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