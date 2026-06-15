El increíble cabreo del jefe de Mercedes que augura cambios: "Es inaceptable"

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, habla sobre el GP de Barcelona-Catalunya tras perder el pleno de victorias los domingos, y que Hamilton se haya acercado a Antonelli en el Mundial.

Mercedes perdió la batallapor primera vez esta temporada. Los de Brackley consiguieron la pole pero Lewis Hamilton y Ferrari se llevaron el GP de Barcelona-Catalunya. Una carrera en la que tanto George Russell como Kimi Antonelli volvieron a luchar y dejaron que Hamilton se escapase hacia la victoria.

Aunque ese no fue el único drama para el equipo alemán. Tras la lucha entre los dos compañeros de equipo, al italiano se le paró el coche a falta de pocas vueltas para el final. Una situación que provocó el primer 0 del actual líder del Mundial después de tener la segunda plaza prácticamente asegurada.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, habló sobre el fallo en el coche de Kimi. Algo por lo que se ha se ha mostrado muy enfadado y que ha provocado que el piloto de Ferrari esté a tan solo 41 puntos del liderato: "Es inaceptable perder coches así".

"George dejó escapar 25 puntos en Montreal y hoy Kimi ha perdido 18. Para ganar hay que terminar las carreras, no basta con tener solo la velocidad del monoplaza. Desde este punto de vista estoy muy enfadado", comentó Wolff, según recoge 'Motorsport'.

Además, al austriaco tampoco le ha gustado nada la pelea de sus dos pilotos, ya que debido a eso, Hamilton se pudo escapar para conseguir la victoria: "Tampoco estoy contento con la estrategia que hemos adoptado hoy y, por lo tanto, creo que hemos perdido por partida doble, dos veces".

"Es una situación muy difícil, porque tenemos dos pilotos que luchan por el campeonato, y siempre hemos dicho que no queríamos imponer órdenes de equipo. Pero hoy habría sido el momento de hacerlo porque había una batalla con Ferrari", concluyó el jefe de Mercedes.

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