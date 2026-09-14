Brutal 'palo' de McEnroe a Zverev tras ganar el US Open: "Alcaraz y Sinner, por favor...."

Zverev, el candidato con más papeletas para formar un nuevo 'Big Three' con Carlos Alcaraz y Sinner

La leyenda estadounidense dejó caer un comentario muy duro hacia el alemán después de que este levantar el US Open. McEnroe echa de menos a Carlos y Jannik.

John McEnroe es una de las figuras más respetadas del tenis. El estadounidense es sin duda un icono que, en los últimos años, se ha convertido también en una de las voces del tenis a la hora de retransmitirlo en directo.

McEnroe es un gran fan de Jannik Sinner y un tremendo admirador de Carlos Alcaraz y de su juego. Nunca ha ocultado la gran debilidad que tiene por Carlitos y por la manera de jugar que tiene el murciano.

John tampoco destaca por dejarse una opinión en el tintero. De hecho, ha sembrado algo de polémica de manera bastante contundente después de atizar a Zverev después de que este ganara la final del US Open ante Ben Shelton.

"Carlos (Alcaraz) y Jannik (Sinner) recuperaros pronto", exclamó McEnroe en plena rentransmisión mientras comentaban la victoria del alemán en tres sets ante Shelton. A McEnroe no le gusta nada que Zverev se haya terminado llevando dos de los cuatro 'Grand Slams' que se han disputado este año.

Carlitos estuvo presente en Nueva York pero cedió ante un gran Shelton en cuartos acusando también los cuatro meses de competición que se ha perdido. Jannik, con sus problemas de rodilla, sigue sin comunicar cuándo volverá pero está claro que, para quitar a Zverev del trono de los 'Slams' de 2026 habrá que esperar hasta el año que viene.

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