Rodri Hernández, sobre el Balón de Oro: "El Barça se ha decantado por Lamine y es lícito"

El centrocampista blaugrana ha dejado una llamativa reflexión sobre el Balón de Oro. En ella, Rodri reconoce que el Barcelona ha elegido a Lamine para que lidere la carrera en la candidatura a alzarse con el galardón.

Rodri Hernández es uno de los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro esta temporada. El centrocampista blaugrana firmó una Copa del Mundo espectacular. Prueba de ello fue el galardón a mejor jugador del torneo que se llevó tras levantar el título.

Rodri, tras su flamante fichaje por el Barça este verano, se había convertido junto a Lamine y Cubarsí en el futbolista blaugrana con más opciones de ganarlo. Sin embargo, el ex del Manchester City ha dejado una reflexión muy sorprendente sobre la posición del Barça en esta situación.

"El club se ha decantado por Lamine porque entiende que tiene que ser el jugadoir que más lo merece y es totalmente lícito. Es de los Balones de Oro que más opciones se abre y que más jugadores tienen méritos como para poder conseguirlo", asegura Rodri en declaraciones en una entevista para 'La Vanguardia'.

Aún así, el madrileño reconoce que sí tiene una preferencia en el ganador: "A mi me gustaría que lo ganara un español. Hay que reconocer al fútbol español porque ganar un mundial es lo más grande que hay y no solo por eso sino por la manera en la que se hizo".

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