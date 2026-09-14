"No es lo que me indican..."
¿Acusa Bagnaia de sabotaje a Ducati? Ojo a la confesión ante Di Giannantonio: "Pongo lo que ellos me dicen"
El turinés fue captado por unas cámaras en la zona de prensa lanzando mensajes algo duros sobre la gestión de Ducati. 'Pecco' asegura que hay cosas que no le dejan usar.
La situación de 'Pecco' Bagnaia hace ya tiempo que roza el límite tanto mental como físico para el piloto. Son tres abandonos en los últimos tres grandes premios dejando una sensación de absoluta desolación en lo que a 'Pecco' respecta.
La tensión con Ducati es evidente. Mientras desde la escudería apuntan a que se trata de un mal momento de forma del propio Bagnaia, el turinés señala a su equipo dejando caer mensajes que dan a entender que en su 'box' no hacen todo lo posible para ayudarle.
Es más, las últimas declaraciones en Misano podrían incluso a apuntar que 'Pecco' no descartaría un sabotaje intencionado por parte de Ducati. En la zona de prensa, sin estar dando ninguna entrevista, Bagnaia tuvo una conversación algo controvertida con Fabio Di Giannantonio.
"Pongo lo que ellos me dicen. Lo he probado, lo he probado todo. Solo te digo que, para mí, entre el blando y el medio no hay ninguna diferencia delante. Y entre el blando usado de la mañana y el de la clasificación, tampoco", asegura 'Pecco' en imágenes captadas por 'Dazn'.
'DiGia' le responde: "Pero, en mi opinión, si se utiliza una configuración, entre comillas, 'normal', bastante baja, como la mía... Es bastante básica. No es lo que me indican que haga, así que...".
La situación comienza a ser límite con un Bagnaia que evidencia que la relación con Ducati no pasa por su mejor momento. No hay que olvidar que piloto y escudería han vivido muchas cosas juntos. Dos Mundiales y un subcampeonato de MotoGP. A pesar de ello, mucho tiene que cambiar la situación para que 'Pecco' consiga salir de Ducati dejando una buena sensación.