Ducati se rinde a la remontada de Márquez: "Para enderezar el rumbo..."

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería italiana, vuelve a deshacerse en elogios hacia su pilotos después de que este haya culminado un regreso antológico tras su doble operación.

Marc Márquez le ha dado la vuelta completamente al Mundial. Nadie, tras las primeras carreras, podía llegar a esperar que el ilerdense se rehiciera tras un inico complicado. De hecho, los pocos que confiaban se vinieron algo abajo después de que Marc anunciara que se operaba.

Nadie podía imaginar que resurgiera de esta manera en tan poco tiempo. No hay que olvidar que el de Cervera pasó por una doble intervención en su hombro y en su pie. La incógnita y las dudas que provocaban su recuperación impedían colocar su nombre entre los candidatos. Pero ha sido el propio Márquez quien se ha adentrado en ese grupo.

Marc entendió en todo momento lo que necesitaba. Atacar en sus momentos de mayor inspiración (en los circuitos donde es más fuerte) y evitar caerse y lesionarse donde las Aprilia son superiores. Con esa estrategia, Marc ha vuelto a liderar el campeonato de MotoGP.

Gigi Dall'igna, jefe de Ducati, no ha podido evitar rendirse a él después de haber estado a más de 100 puntos del primero: "Como siempre, el Mundial termina en Valencia y, por lo tanto, hasta Valencia hay que intentar creer en ello y seguir esforzándonos para remontar. Sabíamos que teníamos una situación un poco particular a principios de año y, por lo tanto, sabíamos que, en cualquier caso, el tiempo jugaría un poco a nuestro favor".

"Hemos intentado mantener la calma, permanecer concentrados e intentar mejorar sin hacer demasiado lío, que es uno de los problemas a los que normalmente nos enfrentamos cuando aumenta el estrés. Creo que lo hemos hecho bien en ese sentido. Y Marc lo ha hecho bien porque él también, con mucha lucidez, ha sabido hacer lo necesario para enderezar el rumbo. Pero aún no hemos conseguido nada: quedan siete carreras, queda un tercio del campeonato y aún queda mucho por delante y por decidir", asegura Dall'igna en declaraciones para 'GPOne'.

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