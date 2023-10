La carrera "más dura" de su extensa trayectoria en el mundo del motor: así definió Fernando Alonso el Gran Premio de Qatar tras un domingo en el que arrancó cuarto y terminó sexto tras cometer dos errores con un Aston Martin más que "inestable"... y después de sufrir los estragos de la climatología catarí.

Tal y como el propio piloto asturiano explicó tras el GP, las altas temperaturas del interior del monoplaza derivaron en varias "semiquemaduras".

Con las mismas tuvo que lidiar desde la vuelta 15... y eso que pidió que le echasen agua en el pit-stop.

"Sí, lo he intentado, pero aparentemente no está permitido", reconoció en declaraciones a 'Sky' tras la carrera.

Finalmente, con 42 años y mientras otros jóvenes pilotos como Sargeant, Albon o Stroll acabaron en el centro médico, Alonso 'solo' sufrió pequeñas quemaduras en la zona derecha de su cuerpo.

"Tenía el asiento muy caliente desde la vuelta 15 y tuve una 'semiquemadura' en el costado derecho. Las condiciones han sido extremas hoy y quizás ese asiento no ha ayudado", añadió el bicampeón del mundo de F1.

