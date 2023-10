El Gran Premio de Qatar ha pasado a la historia de la Fórmula 1 por ser uno de los más polémicos, calurosos y extremos de los últimos tiempos. Tanto es así que han sido varios los pilotos que se desvanecieron una vez finalizada la carrera.

Sin embargo, algunos de ellos tuvieron problemas incluso durante la carrera. Es el caso de Logan Sargeant, que tuvo que abandonar en mitad del Gran Premio debido a una indisposición provocada por el calor o de Lance Stroll que, tal y como ha confesado tras la carrera, llegó a desvanecerse en mitad de la recta.

"Terminamos noveno y luego creo que recibimos dos penalizaciones por límite de pista. Pero me estaba desmayando en el coche y pintaron los bordillos e hicieron la pista más estrecha para que ni siquiera se sintieran los bordillos", asegura el canadiense a través de 'Racing News 365'.

Asimismo, Lance admite que ha sido una de sus carreras más difíciles: "El problema es que no puedes ver hacia dónde vas porque te estás desmayando. Yo me estaba desvaneciendo por completo".

Ahora, tras la carrera, ha quedado demostrado que Stroll se llegó a desmayar en la recta principal a falta de 20 vueltas para el final. Algo que provoco que, tras la bandera a cuadros, Stroll tuviera que ir directamente a una ambulancia para apoyarse y ser atendido.

Lance Stroll driving down the straight and his head bangs from left to right. After the race Stroll said he passed out in the car, in this clip for me it looks like he wasn't really 100% conscious. This race was a complete disaster considering how many drivers had health problems pic.twitter.com/cdN4DtNVoV