El palo de un excampeón de la F1 que escocerá a Norris: "A Hamilton no le veíamos fallar así"

McLaren sacó el rodillo de nuevo en Bélgica con otro doblete. Además, la batalla personal para ser el líder del equipo parece desequilibrarse a favor de Oscar Piastri. Lando Norris sigue sin relucir su de veterano en el equipo y ha vuelto a ser superado por el australiano.

La derrota no solo está en quedar segundo, sino en una serie de errores que el británico cometió. Unas acciones que han sido señaladas por Nico Rosberg, campeón del mundo en 2016. El expiloto ha utilizado a Lewis Hamilton, su excompañero en Mercedes, para avisar de que esos errores no se deben cometer si busca ser campeón del mundo.

"Si vas a tope, te puedes equivocar. Sólo me pregunto si alguien como Hamilton habría cometido esos errores de Norris. No estoy muy convencido de que habría incurrido en esas imperfecciones", ha cargado el piloto alemán en 'Sky Sports'.

El excorredor que también compitió en Williams ha rememorado la época gloriosa del actual piloto de Ferrari cuando consiguió enlazar seis mundiales en ocho años. Una situación que se puede asemejar a lo que viven actualmente los de Woking donde se han convertido en el equipo a batir: "Hemos visto a Hamilton empujar como loco en una carrera muchas veces".

"Cuando llegaba el 'it's hammer' time no le veíamos fallar así. Creo que no le habría pasado eso. No habría cometido esos tres fallos", ha zanjado Nico Rosberg. Mientras tanto, en el mundial de pilotos Piastri lidera el mundial con 266 puntos y Norris le sigue por detrás a 16. El Gran Premio de Hungría será escenario de otro asalto más entre los dos máximos aspirantes al título.