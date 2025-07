La reflexión de De la Rosa sobre la edad de Fernando Alonso... con mención a Hamilton

"No sé si Fernando tiene fecha de caducidad"

Fernando Alonso cumplió 44 años este miércoles y su presencia en la Fórmula 1 está asegurada, al menos, hasta el término de la próxima temporada.

Eso sí, si Newey y Honda le dan un monoplaza ganador, el asturiano ya ha destacado en más de una ocasión su intención de poder seguir hasta los 46 años.

Desde luego, desde Aston Martin le ven en plena forma. Así lo ha explicado Pedro de la Rosa, expiloto y embajador del equipo, en 'Ser'.

"Es increíble, pero lo que impresiona es el estado de forma en el que está. Cuando uno llega al final de su carrera, empieza a tener problemas físicos o de motivación...", ha señalado.

De hecho, le ve en mejor forma que cuando debutó en 2001: "Si me preguntas a mí, que vi debutar a Fernando, que diría que lo veo incluso mejor a nivel físico, mental, de experiencia y velocidad, que al final es lo que importa en Fórmula 1".

"No sé si Fernando tiene fecha de caducidad. Si no tienes accidentes graves y te cuidas, puedes estirar tu carrera muchos años. Hamilton también tiene 40 años y no hay visos de que ninguno de los dos quiera, pueda o deba retirarse", ha zanjado recordando a los dos pilotos más longevos de la parrilla.