"Tengo muchas ganas"
La sentencia de Fernando Alonso sobre el GP de España en Madring
El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha hablado sobre el primer Gran Premio que acogerá el circuito de Madring.
Hay ganas, muchas ganas de que la Fórmula 1 regrese a Madrid. La última carrera en la capital se disputó hace 45 años, en 1981, y fue en el circuito del Jarama.
Este año y a partir de ahora el Gran Premio de España se disputará en el Madring, en la zona de IFEMA-Valdebebas.
A pesar de que este fin de semana se corra el Gran Premio de Italia en Monza, nuestros pilotos españoles ya están emocionados por correr en casa.
Eso sí, como afirmó Sainz, será toda una sorpresa: "Hay que evaluar si quizá se han pasado de carácter y personalidad... y es una locura".
Fernando Alonso, por su parte, se mostró muy emocionado con el nuevo trazado: "Tengo muchas ganas, será una sensación increíble".
"Es otro circuito que descubrir y también se corre en mi casa en España, así que será muy bonito, añadió.
"Iremos el miércoles a Barcelona y probaré varios coches, también será bonito", zanjó.
La semana pasada rodaron los Fórmula 3 en Madring y se dieron hasta 19 banderas rojas, por lo que apunta a ser un Gran Premio muy movido.