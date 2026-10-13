"No me dieron ninguna razón": Horner recuerda su "doloroso" despido de Red Bull

Red Bull decidió despedir a Christian Horner como jefe y él no se lo esperaba: "Fue doloroso, muy doloroso".

Red Bull tomó la decisión de despedir a Christian Horner en una decisión multimillonaria que fue muy dura para el que era su jefe. En una entrevista a 'The Guardian' ha reconocido que lo pasó muy mal y que no se esperaba acabar fuera del equipo.

Su situación familiar era muy difícil en ese momento: "Fue doloroso. Muy doloroso. No lo asimilé del todo hasta un mes después porque, inmediatamente después, me centré en apoyar a mi hija Olivia durante un período horrible. Los dos últimos años habían sido bastante duros, pero fue un momento especialmente delicado, con el fallecimiento de la madre de mi hija la semana anterior".

Carga contra el equipo Red Bull: "La historia se repite. No todos los equipos actúan así. Muchos equipos no han cumplido con las expectativas a lo largo de los años, pero ya no se ve la misma brutalidad que cuando me fui. Habíamos conseguido la pole position en la carrera anterior".

"Fue una decisión de Red Bull. Tras la muerte de Dietrich Mateschitz, la dirección cambió. Creo que sentía que tenía demasiado control", explica un Horner que sigue buscando un proyecto en la Fórmula 1.

Y en ese despido no hubo motivos: "En realidad no me dieron una razón".

Red Bull pagó una indemnización millonaria y se quitó a Horner de la jefatura del equipo. Desde entonces sus críticas han sido feroces. No lo ha superado justo en el momento en el que busca otro proyecto para liderar en la parrilla.

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