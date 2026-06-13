El tremendo accidente de Leclerc que provocó la bandera roja en la clasificación de Barcelona

El monegasco perdió el control de su Ferrari en una curva durante la 'Q3' y se fue contra las protecciones a mucha velocidad. Por fortuna, no hubo que lamentar daños físicos para Charles.

Charles Leclerc ha dado el gran susto del fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El monegasco se ha ido directo contra las protecciones en el circuito de Montmeló tras perder el control de su Ferrari.

Todo ha ocurrido a gran velocidad y, con la dureza del impacto, la bandera roja ha aparecido en pista para interrumpir la sesión de clasificación, que estaba en el 'Q3'. Por fortuna, Leclerc se encuentra bien y ha podido salir del Ferrari por su propio pie, sin lesiones.

Todo en una 'qualy' en la que la 'pole' ha sido para George Russell seguido de un Lewis Hamilton que ha firmado una gran actuación. Antonelli ha sido tercero. Por lo que respecta a los españoles, un nuevo desastre. Carlos Sainz saldrá desde la decimoquinta posición y Alonso partirá último.