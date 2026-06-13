La desolación de Leclerc tras su duro accidente en Barcelona: "Siento absoluta vergüenza..."

El monegasco, tras perder el control de su Ferrari en la 'Q3', fue muy crítico consigo mismo y con su manera de gestionar el momento en el que sufrió el incidente.

Charles Leclerc ha sido uno de los grandes protagonistas de la clasificación. Por desgracias, no ha sido por haber cuajado una buena sesión. El monegasco ha cometido un error en una curva y se ha terminado yendo contra las protecciones en una acción de mucho peligro.

Leclerc iba a una gran velocidad. Por fortuna, ha podido salir por su propio pie del monoplaza. Charles saldrá desde la décima posición, muy lejos de su compañero Lewis Hamilton, que se ha colado entre los Mercedes para asegurarse salir desde la segunda plaza.

En el 'box' de Ferrari hay contraste de sensaciones y emociones. Leclerc no ha dudado en ser muy autocrítico consigo mismo consciente, quizás, de que de no haber cometido el error quizás partiría desde una posición con la que optar a luchar por la victoria.

"Hay pocas palabras para expresar la vergüenza que siento para hablar delante de las cámaras. Llevaba demasiada velocidad en la curva y he estampado el coche contra el muro. Espero ver la luz al final del túnel", ha reconocido Charles en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.