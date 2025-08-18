Las llamas tampoco dan tregua a Portugal, con una oleada de incendios fuera de control: hay más de 140.000 hectáreas arrasadas

Los detalles Hay varias víctimas mortales, desalojados y tienen al menos 10 grandes incendios ahora mismo activos, algunos de los cuales amenazan también España.

Portugal también está sumida en una oleada de incendios totalmente fuera de control. En algunos casos, llegan a rodear varias aldeas, con vecinos luchando como pueden contra las llamas, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Allí trabajan sin descanso casi 4.000 bomberos, día y noche, para tratar de sofocar unas llamas que ya han arrasado más de 140.000 hectáreas.

La situación es tan preocupante que el Gobierno ha prorrogado el estado de alerta en todo el país hasta la medianoche de este martes.

Actualmente, son nueve los incendios activos que más preocupan, especialmente el que afecta a la región de Guarda, fronteriza con Salamanca. Otros municipios como Sabugal, Mirandela o Pampilhosa da Serra también están sufriendo las consecuencias

Y en Covilhá, el Ayuntamiento ha advertido a sus vecinos de que traten de ponerse a salvo ante el avance sin control del fuego. Precisamente, un responsable de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANPEC), Miguel Oliveira, ha indicado que ese fuego es el que más medios mantiene movilizados, con unos 1.100 efectivos y casi 370 medios terrestres, ya que está "fuera de control".

Al balance de estragos provocados por los incendios en los montes lusos se ha sumado en las últimas horas el fallecimiento de un bombero que se dirigía el domingo a combatir un incendio. El vehículo en el que viajaban se despeñó por un barranco, lo que dejó además otros cuatro heridos, uno de ellos de carácter grave.

De esta forma, nos encontramos ante un verano terrible de incendios que asola la Península.