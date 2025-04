Tsunoda pierde la primera batalla con Lawson: "Me ha penalizado no calentar como debía"

No ha sido el mejor debut posible para Yuki Tsunoda. El piloto japonés parecía comenzar con buen pie su andadura por Red Bull. Sin embargo, el resultado de la clasificación ha resultado ser bastante decepcionante.

Mientras que en la Q1 el nuevo piloto de Red Bull se posicionaba en lugares altos de la parrilla, rondando la 6ª plaza, los problemas comenzaron en la Q2, donde el nipón no fue capaz de encontrar el ritmo.

"El coche se ha sentido bien, lo único que no he podido cuadrarlo todo al final. Me ha penalizado no calentar como debía y me ha costado más de lo esperado", señaló Tsunoda ante los medios tras clasificar en 15º lugar.

Lo peor de todo es que Yuki acabó incluso una posición por detrás de Liam Lawson, piloto al que sustituyó en Red Bull tras tan solo dos carreras esta temporada: "Ha sido algo inesperado que he aprendido hoy, pero al menos tengo confianza con el coche y eso es positivo. Una pena no haber pasado a la Q3".

Christian Horner, jefe de Red Bull, ha querido salir en defensa de su nuevo piloto tras este descalabro en clasificación y después del arriesgado movimiento cambiando a Lawson tras solo dos Grandes Premios: "En la Q1 estaba fuerte, a tan sólo una décima de Max".

"En la Q2 no ha podido mejorar su tiempo. Ha tenido un 'wobble' en la segunda curva y es una pena porque no representa el rendimiento que ha tenido hasta ahora, pero también contento de ver a Liam ir mejor en los Racing Bulls”, añadió.

La sanción de Carlos Sainz por bloquear a Lewis Hamilton hace que tanto Yuki Tsunoda como Liam Lawson asciendan una posición mañana en parilla, partiendo 14º y 13º respectivamente. Las opciones de ambos siguen abiertas, tal y como afirma Horner: "Los RB tienen un buen coche y para Yuki la Q2 simplemente no le ha salido. En otras circunstancias habría entrado entre los diez primeros sin ningún problema".