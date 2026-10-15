Frente Amplio rechaza las condiciones de Podemos para una candidatura única solo en las provincias que les interesa

Los detalles A tan solo unas horas para que termine el plazo, Podemos ha propuesto que el pacto con el Frente Amplio sea sólo en algunos territorios, es decir, los que les interesan a ellos. Una propuesta que no ha sentado especialmente bien ni a Maíllo y ni a Colau.

El plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales del 29 de noviembre se agota, y aún no hay acuerdo entre Podemos y el Frente Amplio. Podemos propone pactos en territorios específicos, como Madrid, lo que ha provocado críticas de Izquierda Unida, que insiste en una papeleta única en toda España. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha pedido a Podemos que deje de vetar el acuerdo, advirtiendo que la división beneficiaría a Vox. Aunque Podemos se muestra dispuesto a alianzas en lugares donde no se pierda el voto de izquierdas, las negociaciones siguen sin concretarse, y persisten las tensiones en la izquierda.

Se acaba el tiempo para registrar coaliciones de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y todo se aleja cada vez más. Podemos ha lanzado una última propuesta: que el pacto con el Frente Amplio sea solo en algunos territorios y en el resto que el partido con Irene Montero a la cabeza se presente solo, como, por ejemplo, Madrid. Una propuesta que no ha sentado especialmente bien a Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, quien dice que eso no es un pacto serio e insiste en que tienen que tener una papeleta única en toda España o nada.

Sin tirar la toalla, la candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido a Podemos que deje de vetar el acuerdo con Frente Amplio. "Está costando demasiado y eso no tiene explicación", afeó este miércoles la exalcaldesa de Barcelona en una entrevista en El Intermedio.

"Si realmente nos creemos que ahora mismo tenemos una responsabilidad histórica, que es conseguir una candidatura única, todas las personas y todas las siglas nos tenemos que poner al servicio de esa causa colectiva. Y empiezo por mí", expresó.

Podemos pide pactar alianzas en territorios que les interesan

Pero lejos de eso, los morados preparan su siguiente jugada: solo trazar alianzas en aquellos territorios donde a ellos les interesa. Este jueves, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha admitido que entiende que la gente esté "hasta las narices" de las negociaciones entre partidos para estas elecciones, pero ha garantizado que Podemos está a favor de que se den candidaturas "en todos los territorios en los que no se pierda ni un solo voto de izquierdas", volviendo a exceptuar Madrid y Barcelona.

"Nuestra mano tendida para sentarnos a ver en Andalucía, todos los territorios en los que mucha gente quiere votar izquierda y no le estamos dando la oportunidad", ha insistido para defender que la carta de servicios de Podemos es "muy amplia" y tiene un historial contrastado de haber articulado las "candidaturas más amplias posibles".

Casualidad que nombre Andalucía, donde Podemos no consiguió ni un escaño en las pasadas elecciones. Ahí sí quieren acuerdo, pero Izquierda Unida ha dado un portazo diciendo que eso no es serio y que si quieren un acuerdo debe ser a nivel estatal y con todo el Frente Amplio.

"Apostamos por esa candidatura estatal unificada y con las diversidades que hay en los territorios, pero no troceadas en función de determinadas comunidades o por cálculos que no sé quién ha hecho, pero que nadie nos ha presentado la prueba de esa mayor eficacia", ha señalado el líder de IU, Antonio Maíllo, en una entrevista en TVE.

Al respecto, ha subrayado que en IU no están "dando bandazos de un sitio para otro, hoy con un Frente Amplio, mañana vamos por provincias" porque, según ha dicho, son "una organización seria" con una trayectoria de "credibilidad y coherencia".

"Si vamos divididas, Vox va a ganar más escaños", alerta Colau

En esta misma línea se ha mostrado Colau, quien ha reiterado este jueves que Podemos "tiene las puertas abiertas del Frente Amplio en pie de la igualdad". "No hay ningún motivo para que Podemos no se siente con el Frente Amplio. No va de un escaño más o menos, si no de triplicar escaños. Si vamos divididas, Vox va a ganar más escaños", ha señalado en una entrevista en 'Mañaneros'.

De hecho, la candidata de Frente Amplio ha hecho hincapié en que es "momento de sentarse y llegar a una candidatura única" y se ha mostrado dispuesta a dar un paso al lado con tal de "cumplir con el objetivo", "la candidatura única". "Si hay una persona de mayor consenso yo cedería el lugar", ha reconocido.

De esta manera, tanto Maíllo como Colau han seguido tendiendo la mano a Podemos para que se una en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la nueva coalición. Pero pese a que dicen seguir trabajando hay un tema que causa especial resquemor, el de las primarias en la formación morada.

"Habían insistido mucho en Podemos en que la clave de todo pasaba por unas primarias, pero su principal bandera no ha pasado por ningunas primarias", dijo Colau en El Intermedio, señalando que ahí había una "contradicción".

Por su parte, Emilio Delgado ha echado en cara que la formación morada "ha estado negociando con el Frente Amplio y a la vez con ERC". "No quiero contribuir al culebrón pero hay un trabajo hecho desde hace tiempo y viene fraguándose a fuego lento", ha señalado el número uno para la lista por Madrid en una entrevista en la 'Cadena SER'.

Pero en la izquierda a la izquierda del PSOE culebrón hay porque todos insisten en que ceden pero a escasas horas de que termine el plazo para registrar coaliciones, este viernes 16 de octubre por la noche, no hay pacto a la vista.

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