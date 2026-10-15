Los continuos mensajes de Alejandro Davidovich… ¿para David Ferrer?

El tenista español ya está en semifinales del Masters de Shanghái, donde se enfrentará a Alexander Zverev.

Alejandro Davidovich se ha metido en semifinales del Masters de Shanghái y no para de mandar mensajes después de cada victoria. Quizá a David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis a pocas semanas de que se jueguen las finales en Italia.

Dos mensajes destacan de Fokina. "Estoy, eh", escribió en la cámara tras una de sus victorias.

Pero no fue el único. También escribió un "esperando" que parecía hacer referencia a la futura convocatoria de Ferrer.

El tenista español parece estar pidiendo una segunda oportunidad al capitán español de Copa Davis.

Pero la convocatoria está cara, muy cara. Porque en los individuales destacan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, con Jaume Munar como suplente de lujo. Y en los dobles está el número 1 del mundo, Marcel Granollers.

No lo tendrá fácil Fokina a pesar de su buena puesta en escena en Shanghái.

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