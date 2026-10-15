Una mítica entrenadora cree que Alcaraz se lesionó por intentar imitar a Novak Djokovic

Rennae Stubbs, entrenadora de Serena Williams, dice que el cambio de saque de Carlos fue definitivo para su lesión en la muñeca.

Carlos Alcaraz pasó muchos meses fuera de las pistas por una lesión en la muñeca. Volvió y ganó en Tokio y sigue buscando su mejor forma para afrontar el tramo final de la temporada: con las ATP Finals y la Copa Davis como los dos torneos más importantes.

Pero sobre su lesión, la entrenadora de Serena Williams, Rennae Stubbs, ha hecho un análisis muy curioso. Ha dicho que esa lesión llegó por intentar imitar el saque de Novak Djokovic.

Así lo dice en palabras que publica 'Punto de Break' este jueves: "Creo que una de las razones por las que Alcaraz está teniendo tantos problemas con la muñeca es porque cambió ese movimiento de saque. Hizo ese pequeño movimiento de muñeca hacia abajo como Novak Djokovic, y creo que eso le jodió la muñeca".

"Esos cambios y variaciones le pasaron factura a su muñeca. Creo que tendrá algunas dificultades. Ya comenté que en el US Open, cuando jugó dobles mixtos con Serena, su saque no tenía tanta potencia", explica la entrenadora.

Cree que en la próxima temporada volverá a cambiar la técnica de saque: "Es algo en lo que trabajará durante la pretemporada, porque necesita mejorar su saque, sobre todo en una pista rápida como esta en Asia. Siempre son pistas rápidas, aunque ganó la semana pasada".

No le ve plantando cara a Jannik Sinner a pesar de que el italiano lleva meses fuera de las pistas por lesión y no tiene fecha de vuelta: "Es un aspecto de su juego que tiene que mejorar si quiere plantarle cara a Jannik Sinner cuando regrese y empiece a ganar estos Grand Slams de nuevo".

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